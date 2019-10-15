Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии

Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Инициаторами выступили страны-члены Европейского союза

В среду, 15 октября, Совет Безопасности Организации объедененных наций проведет в среду закрытые консультации по военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Aljazeera.

Как отмечается, инициаторами обсуждения выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша, то есть все страны Евросоюза, представленные в СБ.

"Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша запросили обсуждение военной операции Турции в ходе консультаций, запланированных на среду", - говорится в сообщении.

Напомним, Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. На следующий день Совбез ООН анонсировал экстренное заседание из-за ситуации. Страны ЕС, США и официальные власти Сирии осудили действия Турции. В ЕС выразили обеспокоенность тем, что турецкая военная операция может поспособствовать возрождению ИГИЛ.

Цель операции - создание "безопасной зоны" у своих границ. Турецкое руководство заинтересовано в создании на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, где в случае успеха планируется разместить 2 млн сирийских беженцев из Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операция в Сирии должна быть сдержанной. Альянс призывает не допустить к дестабилизации обстановки в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкая армия уже ликвидировала более 100 террористов. Кроме этого, Эрдоган заявил, что Турция не претендует на сирийские территории.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии. Трамп также заявил о запуске санкций в отношении Турции, которыми он угрожал ранее.