Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

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Совет ЕС принял соответствующую резолюцию

Совет Европейского союза по иностранным делам призвал Турцию остановить одностороннюю военную операцию в Сирии, и вывести свои войска из этой страны. Об этом говорится в резолюции Совета ЕС, обнародованной на сайте Европейского Совета.

В резолюции говорится, что ЕС осуждает действия Турции в Сирии, которые "серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, несут еще большие страдания для гражданского населения и появление новых перемещенных лиц, ограничивают доступ в регион для гуманитарной помощи".

В ЕС уверены, что действия Турции также подрывают усилия международной коалиции в борьбе против террористической организации "Исламское государство", которое остается угрозой для европейской безопасности, для Турции, для региональной и международной безопасности.

Кроме того, Евросоюз подтвердил приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии.

При этом в документе отмечается, что Турция остается важным партнером и игроком в урегулировании ситуации вокруг Сирии, однако должна реагировать на ситуацию, связанную с безопасностью в регионе, исключительно политическими и дипломатическими средствами.

Напомним, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.