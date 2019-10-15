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Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии

Новости » Политика    15.10.2019 - 09:06
Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии
Фото: Трамп и Эрдоган (flickr.com/The.White.House)

Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани

Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на вице-президента Майка Пенса.

По его словам, в телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций проти Турции.

Также лидеры стран Европейского союза могут принять решение о введении в отношении Турции оружейного эмбарго.

Как сообщало РБК-Украина, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны".

Согласно последней информации, Турция в ходе военной операции в Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.

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Новости Украины Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
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