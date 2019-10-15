Віце-президент США вирушить до Туреччини, щоб обговорити військову операцію в Сирії

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс відправиться в Туреччину протягом 24 годин, щоб обговорити ситуацію навколо турецької військової операції на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Пенс вирушає до Туреччини, щоб вплинути на припинення турецького вторгнення в Сирію та закликати до діалогу з курдськими силами.

"Президент Дональд Трамп дуже чітко повідомив йому (президенту Туреччини Реджепу Ердогану, - ред.), що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Туреччина припинила вторгнення, здійснила негайне припинення вогню і почала переговори з курдськими силами в Сирії, щоб покласти край насильству", - сказав Пенс.

Раніше представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

Ердоган зазначив, що мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам (курдським силам, - ред.), біля південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.

Також РБК-Україна повідомляло, що Рада безпеки ООН обговорить військову операцію Туреччини в Сирії 15 жовтня. Ініціаторами засідання стали країни-члени Європейського союзу. Крім цього, Євросоюз закликав Туреччину зупинити військову операцію.