Віце-президент ПАРЄ: Путін демонструє Європі силу, якої насправді немає

Коментуючи запитання про серію останніх інцидентів із безпілотниками та провокацій у країнах НАТО, лорд Дон Туїг зазначив, що Європа почала відчувати зростання загрози з боку Росії, але це, за його словами, це "не на першому плані".

"Бо я вважаю, що Путін через ці вторгнення прагне показати, що має таку здатність і перевірити, яку відповідь отримає від НАТО та західних країн Європи. І це типу як "я виграю цю війну, дивіться, що я роблю. Я руйную, вбиваю людей, руйную Київ тощо. Дивіться, я можу вдертися у вашу країну, робити це над вашою країною і т.д." - сказав він.

Віце-президент ПАРЄ зауважив, що російський диктатор намагається створити враження могутності, якої насправді не має.

"Він створює враження, що має силу. Я не впевнений, що російська армія справді має таку силу. Я не думаю, що вона має таку силу, але він намагається це продемонструвати. Ніч за ніччю на наших телевізорах ми бачимо ще одну атаку на Київ. Потім наступного ранку - вторгнення в Естонію, вторгнення у Фінляндію (йдеться про порушення повітряного чи морського простору, - ред.) тощо. І я думаю, що він створює враження, що має більшу військову міць, ніж насправді. А насправді не має, і він це знає" -, підсумував Дон Туїг.