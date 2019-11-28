Витренко заявил, что "Северный поток" подавляет Украину

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

По словам Витренко, с запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Германия должна осознавать, что запуск газопровода "Северный поток-2" создает огромные угрозы экономике Украины. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Он уточнил, что Германия с запуском газопровода не отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, а лишает такой роли вообще.

"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому подавлению Украины", - подчеркнул Витренко.

Он добавил, что доходы от транзита газа являются очень существенными для украинской экономики.

По словам Витренко, запуск газопровода означает изменение принципа, по которому был построен рынок.

"Весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины, по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе". Германия как один из лидеров ЕС должен это осознавать, - подчеркнул он.

Напомним, в США не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению министра энергетики США, проект Nord Stream 2 нарушает энергетическую безопасность в Европе. И Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в проект. В США не исключают введения санкций против компаний, связанных с проектом.

Как сообщало РБК-Украина, 30 октября 2019 года правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе.

Добавим, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".