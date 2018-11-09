В США не исключили санкции за строительство "Северного потока-2"

Фото: министр энергетики США Рик Перри (PAP/Tomasz Gzell)

США подчеркивает, что Nord Stream 2 нарушает энергетическую безопасность в Европе

В Соединенных Штатах Америки не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом в четверг, 8 ноября, в Варшаве заявил министр энергетики США Рик Перри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

По мнению министра энергетики США, проект Nord Stream 2 нарушает энергетическую безопасность в Европе. И Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в проект. В Соединенных Штатах не исключают введения санкций против компаний, связанных с проектом.

"Соединенные Штаты не поддерживают Nord Stream 2, и я не вижу ни одного сигнала, чтобы мы когда-либо могли бы поддержать этот проект. Санкции - это один из вариантов президента", - подчеркнул министр энергетики Перри.

Отметим, газопровод Nord Stream 2 строит российский газовый монополист "Газпром".

Напомним, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию в обход Украины. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Украины должны быть гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2".

Как сообщало РБК-Украина, 8 ноября США ввели новые санкции против России. Минфин США указывает, что дополнительные санкции вводятся в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России".