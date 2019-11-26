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Зеркаль: Санкции США могут помешать запуску "Северного потока - 2"

Новости » Политика     26.11.2019 - 19:04
Зеркаль: Санкции США могут помешать запуску "Северного потока - 2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Для Украины санкциии могут стать дополнительным инструментом в переговорах

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль высказалась о санкциях США, которые могут помешать запуску "Северного потока - 2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Зеркаль, для Украины санкциии могут стать дополнительным инструментом в переговорах.

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала она.

Напомним, в США не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению министра энергетики США, проект Nord Stream 2 нарушает энергетическую безопасность в Европе. И Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в проект. В США не исключают введения санкций против компаний, связанных с проектом.

Как сообщало РБК-Украина, 30 октября 2019 года правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе.

Добавим, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

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Новости Украины Северный поток-2
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