США будут помогать Украине в остановке строительства "Северного потока-2", - Госдеп

Фото: Джон Салливан (Global Look Press)

Препятствование строительству газопровода является первостепенной задачей для США

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, препятствование строительству газопровода является первостепенной задачей для США.

"Нашей первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку-2". Это строительство представляет собой формирование Россией зависимости для осуществления контроля (над странами ЕС, которые экспортируют газ из РФ, -ред). Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит (России, -ред.) огромный рычаг давления”, - сказал Салливан.

Он также добавил, что власти США в связи с этим хотят помочь Украине, в том числе путем возможной "остановки (строительства) "Северного потока-2", чтобы газ продолжил поступать в Европу через Украину".

Напомним, ранее правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода на датском континентальном шельфе. В "Нафтогазе" заявили, что принципиальная позиция Дании задерживала проект, но "геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения". Теперь украинская сторона планирует сосредоточиться на санкциях против России.

Также РБК-Украина писало, что в Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2". Предлагается запретить въезд в США лицам, которые имеют какое-либо отношение к строительству "Северного потока-2".