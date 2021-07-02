ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вітренко вимагає через суд зупинити новий припис НАЗК

Новость на русском →
Києва, П'ятниця 02 липня 2021 18:44
Вітренко вимагає через суд зупинити новий припис НАЗК Фото: голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: РБК-Україна

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафогаз України" Юрій Вітренко просить через суд зупинити дію нового припису Національного агентства з питань запобігання корупції. Сьогодні НАЗК вимагало звільнити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що сьогодні до суду від Вітренка надійшов адміністративний позов і заява про його забезпечення. Відповідачем зазначено НАЗК, третіми особами - Кабінет міністрів України і "Нафтогаз".

"Зокрема, в заяві про забезпечення позову Юрій Вітренко просить ОАСК призупинити дію припису НАЗК, датованого 1 липнем 2021 року. У той же час в позовній заяві позивач просить визнати протиправним та скасувати даний припис Нацагентства", - йдеться в повідомленні.

На даний момент суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в середині червня суд вже зупиняв дію одного припису НАЗК, тому Вітренко залишається главою "Нафтогазу".

Агентство вважає, що його незаконно призначили главою НАК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Вітренко НАПК Нафтогаз України
NEWS
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні