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Витренко сегодня назначат главой "Нафтогаза"

Автор: Владислав Красинский

Исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко назначат главой "Нафтогаза". Решение будет принято сегодня.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Собеседник издания сообщил, что решение будет скоро принято.

"Витренко сегодня назначат главой "Нафтогаза". Буквально скоро", - сообщил источник.

Тем временем, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

Напомним, Верховная рада рассмотрит назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Ранее возглавить Минэнерго хотел Юрий Витренко. Он был назначен исполнять обязанности министра 22 декабря 2020. Однако Рада провалила голосование по его назначению. Позже ВР приняла закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра.

Отметим, ранее НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась об убытке за 2020 год на 19 млрд гривен.

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Новости Украины Юрий ВитренкоНафтогаз Украины