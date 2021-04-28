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Вітренка сьогодні призначать головою "Нафтогазу"

Автор: Владислав Красінський

Виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка призначать головою "Нафтогазу". Рішення буде прийнято сьогодні.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Співрозмовник видання повідомив, що рішення буде скоро прийнято.

"Вітренка сьогодні призначать головою "Нафтогазу". Буквально скоро", - повідомило джерело.

Тим часом, голова правління НАК" Нафтогаз України " Андрій Коболєв звільнений зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років-з березня 2014 року.

Нагадаємо, Верховна рада розгляне призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Раніше очолити Міненерго хотів Юрій Вітренко. Він був призначений виконувати обов'язки міністра 22 грудня 2020 року. Однак Рада провалила голосування щодо його призначення. Пізніше ВР прийняла закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра.

Зазначимо, раніше НАК " Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень.

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