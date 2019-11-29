Витренко раскрыл детали переговоров с россиянами в Вене

Организатором двусторонних газовых переговоров с Россией, которые состоялись 28 декабря в Вене, с украинской стороны было Министерство энергетики. Под это об этом в эфире "Радіо Свобода" сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

По его словам, представители "Нафтогаза" были приглашены на переговоры "в последний момент".

В то же время Витренко заявил, что "Нафтогаз" не менял своих требований к "Газпрому", которые были изложены в официальном ответе. В частности, это выполнение решений Стокгольмского арбитража.

По его словам, "Нафтогаз" готов получить от "Газпрома" газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 млрд долларов. Кроме того, "Нафтогаз" готов купить у "Газпрома" газ по контракту 2009 года в объеме 9 млрд кубометров.

Витренко заявил, что по действующему до конца 2019 году контракту Россия должна поставить Украине еще 9 млрд кубометров газа. "У нас есть текущий контракт на поставку газа, по которому ранее объемы были 50 млрд кубометров, это обязательства "Газпрома" поставить, и 40 млрд обязательства "Нафтогаза" купить", - сказал он.

Как отметил Витренко, двусторонние переговоры были продолжением трехсторонних переговоров, поскольку на последнем раунде трехсторонних технических консультаций было согласовано, что "стороны должны в двустороннем формате должны обсудить детали", а также попробовать решить проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража и арбитража, который уже начался.

Представитель "Нафтогаза" заявил, что существует целый ряд технических документов в отношении соглашений между сторонами. В частности, Витренко принимал участие в обсуждении выполнения решений Стокгольмского арбитража. По его словам, сейчас в Вене остались представители "Оператора газотранспортной системы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В переговорах принимали участие глава Минэнерго Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Российская Федерация планирует продолжить двусторонние газовые переговоры с Украиной на следующей неделе.