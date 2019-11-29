Вітренко розкрив деталі переговорів з росіянами у Відні

Організатором двосторонніх газових переговорів з Росією, які відбулися 28 грудня у Відні, з української сторони було Міністерство енергетики. Під це про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

За його словами, представники "Нафтогазу" були запрошені на переговори "в останній момент".

У той же час Вітренко заявив, що "Нафтогаз" не змінював своїх вимог до "Газпрому", які були викладені в офіційній відповіді. Зокрема, це виконання рішень Стокгольмського арбітражу.

За його словами "Нафтогаз" готовий отримати від "Газпрому" газ у зарахування боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 млрд доларів. Крім того, "Нафтогаз" готовий купити у "Газпрому" газ за контрактом 2009 року обсягом 9 млрд кубометрів.

Вітренко заявив, що за чинним до кінця 2019 року контрактом Росія має поставити Україні ще 9 млрд кубометрів газу. "У нас є поточний контракт на поставку газу, за яким раніше обсяги були 50 мільярдів кубометрів, це зобов’язання "Газпрому" поставити, і 40 мільярдів зобов’язання "Нафтогазу" купити", - сказав він.

Як зазначив Вітренко, двосторонні переговори були продовженням трьохсторонніх переговорів, оскільки на останньому раунді трьохсторонніх технічних консультацій було узгоджено, "що сторони мають в двосторонньому форматі мають обговорити деталі", а також спробувати вирішити проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу і нового арбітражу, який сторони почали.

Представник "Нафтогазу" заявив, що існує ціла низка технічних документів щодо угод між сторонами. Зокрема Вітренко брав участь в обговоренні виконання рішень Стокгольмського арбітражу. За його словами, зараз у Відні залишилися представники "Оператора газотранспортної системи України".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 листопада у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У переговорах брали участь глава Міненерго Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" та "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики РФ Олександр Новак, а також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Російська Федерація планує продовжити двосторонні газові переговори з Україною наступного тижня.