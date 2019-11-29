Россия и Украина продолжат двусторонние газовые переговоры в начале декабря

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Специалисты в Вене дорабатывают газовый контракт

Российская Федерация планирует продолжить двусторонние газовые переговоры с Украиной на следующей неделе. Об этом российским журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он назвал конструктивными прошедшие 28 ноября в Вене переговоры с Украиной по газу.

"Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, специалисты остались дорабатывать", - сказал он

Отвечая на вопрос, состоится ли на следующей неделе очередной раунд двусторонних переговоров России и Украины он сказал: "Да, я думаю, такая возможность есть. Нам доложат о результатах".

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В переговорах принимали участие глава Минэнерго Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в Париже во время саммита в нормандском формате 9 декабря могут обсудить газовый контракт.