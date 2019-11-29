ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия и Украина продолжат двусторонние газовые переговоры в начале декабря

Новости » Экономика     29.11.2019 - 16:43
Россия и Украина продолжат двусторонние газовые переговоры в начале декабря
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Специалисты в Вене дорабатывают газовый контракт

Российская Федерация планирует продолжить двусторонние газовые переговоры с Украиной на следующей неделе. Об этом российским журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он назвал конструктивными прошедшие 28 ноября в Вене переговоры с Украиной по газу.

"Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, специалисты остались дорабатывать", - сказал он

Отвечая на вопрос, состоится ли на следующей неделе очередной раунд двусторонних переговоров России и Украины он сказал: "Да, я думаю, такая возможность есть. Нам доложат о результатах".

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В переговорах принимали участие глава Минэнерго Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в Париже во время саммита в нормандском формате 9 декабря могут обсудить газовый контракт.

В России назвали ключевую тему нормандской встречи В России заявили о переносе газовых переговоров с Украиной и ЕС
Новости Украины Российская Федерацияпереговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь