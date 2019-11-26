Путин говорил с Зеленским в основном о газе

Фото: Владимир Путин (http://kremlin.ru/)

Президенты договаривались о новом газовом контракте

Телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в основном касался газового контракта. Об этом Путин сказал на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой компании "Газпром" Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля.

Ка отмечается в сообщении, на встрече рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики.

Путин напомнил, что вчера у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины, "и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики".

"Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", - добавил Путин.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Отметим, что газовый вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина 25 декабря. Как отметил Зеленский, нужно договориться о новом долгосрочном газовом контракте, поскольку это вопрос энергетической безопасности всей Европы.