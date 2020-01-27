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Витренко потерял одну из должностей

Новости » Экономика     27.01.2020 - 12:56
Витренко потерял одну из должностей
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Юрий Витренко занимал должность в наблюдательном совете Укроборонпрома около четырех месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 25 января 2020 прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко. Об этом сообщается на президентском сайте.

Отмечается, что указ подписан в соответствии со статьей 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".

Витренко потерял одну из должностей

В свою очередь сам Витренко заявил, что 15 января обратился к президенту с просьбой прекратить полномочия члена наблюдательного совета "Укробронопрома".

"Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее - что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", - написал он на своей странице в Facebook.

Витренко потерял одну из должностей

Напомним, исполнительный директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко был назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" указом президента от 11 октября 2019 года.

Отметим, в апреле 2019 года Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта".

В январе 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые "Газпром" выплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн грн. Как напомнил Витренко, премии работникам компании может назначить только правления "Нафтогаза" - в соответствии с решением наблюдательного совета "Нафтогаза". При этом сам подчеркнул, что лично не входит в правление НАК.

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Новости Украины Юрий ВитренкоУкроборонпромНафтогаз Украины
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