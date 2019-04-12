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Набсовет "Укрнафты" возглавил Юрий Витренко

Новости » Экономика    12.04.2019 - 12:58
Набсовет "Укрнафты" возглавил Юрий Витренко
Фото: Юрий Витренко (acrisis.org)

Витренко входит в наблюдательный совет Укрнафты от Нафтогаза

Исполнительный директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта". Об этом говорится в документах, обнародованных на сайте компании.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании 11 апреля.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Набсовету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи со сменой в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий замглавы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам из группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.

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