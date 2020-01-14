Витренко рассказал о премиях руководству "Нафтогаза"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Многомиллионных премий пока нет, но они будут, потому что это предусмотрено трудовыми контрактами

Трудовые контракты некоторых сотрудников НАК "Нафтогаз Украины" предусматривают получение премий за то, что компания получила от российского "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Витренко, премии работникам компании может назначить только правление "Нафтогаза" - в соответствии с решением наблюдательного совета "Нафтогаза". При этом сам подчеркнул, что не лично не входит в правление НАК.

По его словам, премии не назначались заранее, они назначались за уже полученный результат.

"Сейчас могу совершенно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовым контрактам конкретных работников компании", - написал он.

Витренко аргументировал наличие практики премий для топ-менеджеров "Нафтогаза" интересами народа Украины.

"Поэтому народ Украины как владелец Нафтогаза должен быть заинтересован в том, чтобы топ-менеджеры эффективно руководили государственной компанией в интересах украинцев, а не искали способа заработать, получив "откат" за заведомо неэффективные решения или контракты", - написал он.

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Liga.net заявил, что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые "Газпром" выплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн грн.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогаза" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража