ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вітренко втратив одну з посад

Новини » Економіка     27.01.2020 - 12:56
Вітренко втратив одну з посад
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Юрій Вітренко займав посаду у наглядовій раді Укроборонпрому близько чотирьох місяців

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 25 січня 2020 припинив повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Юрія Вітренка. Про це повідомляється на президентському сайті.

Зазначається, що указ підписано відповідно до статті 5 закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".

Вітренко втратив одну з посад

У свою чергу сам Вітренко заявив, що 15 січня звернувся до президента з проханням припинити повноваження члена наглядової ради "Укробронопрому".

"Це пов’язано передусім з моїми власними планами на майбутнє - що я можу, і що я хочу робити на тому якісному рівні, який я сам від себе вимагаю", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко втратив одну з посад

Нагадаємо, виконавчий директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко був призначений до наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" указом президента від 11 жовтня 2019 року.

Відзначимо, у квітні 2019 року Юрій Вітренко очолив наглядову раду ПАТ "Укрнафта".

У січні 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" виплатив українській компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн. Як нагадав Вітренко, премії працівникам компанії може призначити лише правління "Нафтогазу" - відповідно до рішення наглядової ради "Нафтогазу". При цьому сам підкреслив, що особисто не входить до правління НАК.

Чиновника "Укроборонпрому" затримали на хабарі У "Нафтогазі" оновили склад правління
Новини України Юрій ВітренкоУкроборонпромНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся