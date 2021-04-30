Витренко назвал две задачи на посту главы "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" будет увеличивать добычу газа после снижения в последние годы. Кроме того, компания вернется к прибыльности.

Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Витренко напомнил, что результаты прошлого года для НАК "Нафтогаз Украины" были неутешительными - был получен значительный убыток. Кроме того, сокращалась добыча.

"Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это увеличение собственной добычи газа в Украине", - сказал он и добавил, что задачи по увеличению добычи поставлены "Укргаздобыче", которая входит в состав НАК.

Витренко заявил, что "Нафтогаз" неожиданно для правительства получил убыток за 2020 год (19 млрд гривен, - ред.), хотя Кабмин в конце прошлого года утвердил финансовый план с прибылью (на 11,5 млрд гривен).