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Витренко назвал две задачи на посту главы "Нафтогаза"

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 11:24
Витренко назвал две задачи на посту главы "Нафтогаза" Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" будет увеличивать добычу газа после снижения в последние годы. Кроме того, компания вернется к прибыльности.

Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Витренко напомнил, что результаты прошлого года для НАК "Нафтогаз Украины" были неутешительными - был получен значительный убыток. Кроме того, сокращалась добыча.

"Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это увеличение собственной добычи газа в Украине", - сказал он и добавил, что задачи по увеличению добычи поставлены "Укргаздобыче", которая входит в состав НАК.

Витренко заявил, что "Нафтогаз" неожиданно для правительства получил убыток за 2020 год (19 млрд гривен, - ред.), хотя Кабмин в конце прошлого года утвердил финансовый план с прибылью (на 11,5 млрд гривен).

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

В последнее время Юрий Витренко занимал должность и.о. министра энергетики. Верховная рада 29 апреля назначила министром энергетики Герман Галущенко. За назначение проголосовали 305 нардепов.

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