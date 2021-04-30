Вітренко назвав два завдання на посаді голови "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" буде збільшувати видобуток газу після зниження в останні роки. Крім того, компанія повернеться до прибутковості.

Про це сказав новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Вітренко нагадав, що результати минулого року для НАК "Нафтогаз України" були невтішними - був отриманий значний збиток. Крім того, скорочувалася видобуток.

"Завданням уряду, національним завданням для Національної акціонерної компанії є вирішення цих проблем. Це збільшення власного видобутку газу в Україні", - сказав він і додав, що завдання зі збільшення видобутку поставлені "Укргазвидобуванню", яка входить до складу НАК.

Вітренко заявив, що "Нафтогаз" несподівано для уряду отримав збиток за 2020 рік (19 млрд гривень, - ред.), хоча Кабмін наприкінці минулого року затвердив фінансовий план з прибутком (на 11,5 млрд гривень).