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Вітренко назвав два завдання на посаді голови "Нафтогазу"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 11:24
Вітренко назвав два завдання на посаді голови "Нафтогазу" Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" буде збільшувати видобуток газу після зниження в останні роки. Крім того, компанія повернеться до прибутковості.

Про це сказав новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Вітренко нагадав, що результати минулого року для НАК "Нафтогаз України" були невтішними - був отриманий значний збиток. Крім того, скорочувалася видобуток.

"Завданням уряду, національним завданням для Національної акціонерної компанії є вирішення цих проблем. Це збільшення власного видобутку газу в Україні", - сказав він і додав, що завдання зі збільшення видобутку поставлені "Укргазвидобуванню", яка входить до складу НАК.

Вітренко заявив, що "Нафтогаз" несподівано для уряду отримав збиток за 2020 рік (19 млрд гривень, - ред.), хоча Кабмін наприкінці минулого року затвердив фінансовий план з прибутком (на 11,5 млрд гривень).

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте в 2020 році був звільнений.

Останнім часом Юрій Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики. Верховна рада 29 квітня призначила міністром енергетики Герман Галущенко. За призначення проголосували 305 нардепів.

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