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Витренко назвал базовый сценарий газовых отношений с Россией после 1 января

Новости » Экономика     29.11.2019 - 18:31
Витренко назвал базовый сценарий газовых отношений с Россией после 1 января
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Россия имеет все возможности прекратить газовый транзит

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает прекращение транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года как базовый вариант. Под это об этом в эфире "Радіо Свобода" сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

Витренко отметил, "Газпром" подготовился к контрактных поставок в Европу без украинского транзита и уже закачал в европейские газовые хранилища намного больше газа, чем в прошлые годы. Кроме того, "Газпром" нарастил мощности сжиженного газа с Ямала для экспорта в Европу.

"Поэтому наши расчеты показывают, что даже при условии задержки "Северного потока - 2" они могут обойтись без украинского транзита", - сказал он.

По словам Витренко, именно поэтому Украина должна демонстрировать Европе конструктивную позицию и идти на любые переговоры в разных форматах и рассматривать все предложения партнеров.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией.

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Новости Украины Юрий ВитренкоНафтогаз Украиныгаз
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