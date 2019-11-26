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В "Нафтогазе" сообщили, что будут делать с российским газом без контракта

Новости » Экономика     26.11.2019 - 12:59
В "Нафтогазе" сообщили, что будут делать с российским газом без контракта
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Газ закачают в хранилища до подписания договора

В случае отсутствия нового газового контракта между Россией и Украиной с 1 января 2020 года российский газ будет закачиваться в подземные хранилища. Об этом написал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника".

По его словам, соответствующий статус газа будет иметь, пока будет происходить документальное оформление этого газа.

Отметим, что газовый вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина 25 декабря. Как отметил Зеленский, нужно договориться о новом долгосрочном газовом контракте, поскольку это вопрос энергетической безопасности всей Европы.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

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