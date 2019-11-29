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Вітренко назвав базовий сценарій газових відносин з Росією після 1 січня

Новини » Економіка     29.11.2019 - 18:31
Вітренко назвав базовий сценарій газових відносин з Росією після 1 січня
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Росія має всі можливості припинити газовий транзит

НАК "Нафтогаз України" розглядає припинення транзиту газу по території України з 1 січня 2020 року як базовий варіант. Під це про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

Вітренко зазначив, "Газпром" підготувався до контрактних поставок в Європу без українського транзиту і вже закачав до європейських газових сховищ набагато більше газу, ніж у минулі роки. Крім того, "Газпром" наростив потужності скрапленого газу з Ямалу для експорту в Європу.

"Тому наші розрахунки показують, що навіть за умови затримки "Північного потоку - 2" вони можуть обійтися без українського транзиту", - сказав він.

За словами Вітренка, саме тому Україна повинна демонструвати Європі конструктивну позицію і йти на будь які переговори у різних форматах та розглядати всі пропозиції партнерів.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" в своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 листопада у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією.

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Новини України Юрій ВітренкоНафтогаз Українигаз
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