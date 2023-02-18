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Витратять 2 млрд доларів. США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами

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Вашингтон, Субота 18 лютого 2023 07:45
Витратять 2 млрд доларів. США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами Фото: США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Відповідно до контракту Lockheed Martin встановить систему гіперзвукового озброєння CPS на американські есмінці класу ZUMWALT.

Оборонний підрядник також надасть самі ракети, пускові установки, системи управління озброєнням та підтримку інтеграції платформи до структури збройних сил.

Нові гіперзвукові ракети розробки Lockheed Martin здатні запускатися з надводних кораблів та підводних човнів з можливістю завдання високоточного удару на швидкості понад 7 тисяч кілометрів на годину.

Раніше ми писали, що стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив перший бойовий прототип гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW на узбережжі Південної Каліфорнії.

Також повідомлялося, що Пентагон 26 жовтня зі стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної гіперзвукової ракети. Випробування пройшли успішно.

Крім того, у липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin на стендових випробуваннях.

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