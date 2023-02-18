Потратят 2 млрд долларов. США оборудуют эсминцы гиперзвуковыми ракетами
ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму в почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминцы гиперзвукового оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В соответствии с контрактом, Lockheed Martin установит систему гиперзвукового вооружения CPS на американские эсминцы класса ZUMWALT.
Оборонный подрядчик также предоставит сами ракеты, пусковые установки, системы управления вооружением и поддержку интеграции платформы в структуру вооруженных сил.
Новые гиперзвуковые ракеты разработки Lockheed Martin способны запускаться с надводных кораблей и подводных лодок с возможностью нанесения высокоточного удара на скорости свыше 7 тысяч километров в час.
Ранее мы писали, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress успешно выпустил первый боевой прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW у побережья Южной Калифорнии.
Также сообщалось, что Пентагон 26 октября со стартового полигона NASA "Воллопс" в штате Вирджиния совершил запуск высокоточной гиперзвуковой ракеты. Испытания прошли успешно.
Кроме того, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin на стендовых испытаниях.
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