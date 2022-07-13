США успешно испытали гиперзвуковую ракету, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники издания сообщили, что испытания прошли на фоне растущей обеспокоенности относительно того, что Россия и Китай достигли больших успехов в разработке собственной гиперзвуковой оружия.

Отмечается, что во вторник у побережья Калифорнии военные успешно испытали ракету-носитель воздушного оружия быстрого реагирования (ARRW).

ARRW поднимается вверх под крылом самолета перед тем, как он будет запущен к цели. Гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, или примерно 6200 км в час.

Подрядчики оборонного ведомства надеются получить выгоду от перехода до гиперзвуковой оружия не только путем его создания, но и путем разработки новых механизмов обнаружения и поражения.

Успешные испытания свидетельствуют о прогрессе США по разработке гиперзвуковой оружия, хотя раньше бывали и неудачные испытания, а также росло беспокойство, что Соединенные Штаты отстают в гонке вооружений.