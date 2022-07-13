США успешно испытали гиперзвуковую ракету, - Reuters
Воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp 12 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники издания сообщили, что испытания прошли на фоне растущей обеспокоенности относительно того, что Россия и Китай достигли больших успехов в разработке собственной гиперзвуковой оружия.
Отмечается, что во вторник у побережья Калифорнии военные успешно испытали ракету-носитель воздушного оружия быстрого реагирования (ARRW).
ARRW поднимается вверх под крылом самолета перед тем, как он будет запущен к цели. Гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, или примерно 6200 км в час.
Подрядчики оборонного ведомства надеются получить выгоду от перехода до гиперзвуковой оружия не только путем его создания, но и путем разработки новых механизмов обнаружения и поражения.
Успешные испытания свидетельствуют о прогрессе США по разработке гиперзвуковой оружия, хотя раньше бывали и неудачные испытания, а также росло беспокойство, что Соединенные Штаты отстают в гонке вооружений.
Напомним, в мае КНДР осуществила пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.
Посля этого США и Южная Корея осуществили тестовые ракетные пуски. По разным целям были пущены восемь ракет.