США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети

Стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив перший бойовий прототип гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW на узбережжі Південної Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бази ВПС США "Енглін".

Попередні випробування були зосереджені на перевірці продуктивності її двигуна. Після відокремлення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

"Команда ARRW успішно спроектувала та випробувала гіперзвукову ракету повітряного базування за п'ять років", - заявив генерал Джейсон Бартоломеї.

Повідомляється, що ракета призначена для ураження сухопутних цілей, кораблів і цілей, які швидко змінюють своє положення. Цей проект прийшов на зміну авіаційному варіанту проекту гіперзвукової крилатої ракети HCSW.