США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети
Стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив перший бойовий прототип гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW на узбережжі Південної Каліфорнії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бази ВПС США "Енглін".
Попередні випробування були зосереджені на перевірці продуктивності її двигуна. Після відокремлення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.
"Команда ARRW успішно спроектувала та випробувала гіперзвукову ракету повітряного базування за п'ять років", - заявив генерал Джейсон Бартоломеї.
Повідомляється, що ракета призначена для ураження сухопутних цілей, кораблів і цілей, які швидко змінюють своє положення. Цей проект прийшов на зміну авіаційному варіанту проекту гіперзвукової крилатої ракети HCSW.
Раніше повідомлялося, що Пентагон 26 жовтня зі стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної гіперзвукової ракети . Випробування пройшли успішно.
Крім того, в липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp на стендових випробуваннях.
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