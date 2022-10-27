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В один день з ядерними навчаннями РФ. США успішно провели гіперзвукові випробування

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Четвер 27 жовтня 2022 01:46
В один день з ядерними навчаннями РФ. США успішно провели гіперзвукові випробування Фото: США провели гіперзвукові випробування (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Пентагон 26 жовтня із стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної ракети-зонда. Випробування пройшли успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час відпрацювань оцінювалися обладнання зв'язку і навігації гіперзвукової зброї, а також передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в "реальних умовах гіперзвукового польоту".

"Ці запуски дозволяють проводити часті та регулярні льотні випробування для підтримки швидкого розвитку наступальних і оборонних гіперзвукових технологій. Дані, зібрані під час останньої ракетної кампанії із зондуванням, сприятимуть покращенню бойових можливостей як для ВМС, так і для армії, щоб забезпечити подальше панування на полі бою", - вказали у Військово-морських силах США.

Що відомо про гіперзвукову зброю

Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп'ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду).

Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби ПРО.

До слова, у липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp.

Нагадаємо, 26 жовтня Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.

Важливо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що американська сторона попередила Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї у війні проти України.

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