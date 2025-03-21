Фото: в Україні створили держагентство, яке контролюватиме азартні ігри та лотереї (Getty Images)

В Україні створили нове державне агентство "ПлейСіті". Воно контролюватиме державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Утворено державне агентство України "ПлейСіті" як центральний орган виконавчої влади", - повідомив Мельничук. За його словами, діяльність нового агентства буде спрямовуватися та координуватися Кабміном через віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.