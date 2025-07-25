ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино

П'ятниця 25 липня 2025 18:14
UA EN RU
В Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино Фото: в Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за рекламу казино (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державне агентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 млн гривень за нелегальну рекламу казино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат - штраф 4,8 млн грн для власника каналу", - йдеться в повідомленні.

Що виявили фахівці PlayCity:

  • систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
  • відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
  • маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" - що вводить в оману;
  • відсутність попередження про лудоманію;
  • рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх - і кожне порушення матиме наслідки", - наголосили в Мінцифри.

Обмеження азартних ігор в Україні та заборона на рекламу

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за азартними іграми в інтернеті. Одне з головних рішень - заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за онлайн-казино. Пізніше його підписав президент.

На заміну КРАІЛ в Україні створили нове державне агентство PlayCity. Тепер воно контролює державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

Окрім того, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Казино Штрафи
Новини
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті