В Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино
Державне агентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 млн гривень за нелегальну рекламу казино.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат - штраф 4,8 млн грн для власника каналу", - йдеться в повідомленні.
Що виявили фахівці PlayCity:
- систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
- відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
- маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" - що вводить в оману;
- відсутність попередження про лудоманію;
- рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх - і кожне порушення матиме наслідки", - наголосили в Мінцифри.
Обмеження азартних ігор в Україні та заборона на рекламу
Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за азартними іграми в інтернеті. Одне з головних рішень - заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень.
Верховна Рада ухвалила відповідний закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за онлайн-казино. Пізніше його підписав президент.
На заміну КРАІЛ в Україні створили нове державне агентство PlayCity. Тепер воно контролює державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.
Окрім того, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.
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