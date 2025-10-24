ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Расходы и время на азартные игры в Украине могут ограничить: какие лимиты предлагают в Минцифры

Пятница 24 октября 2025 16:40
UA EN RU
Расходы и время на азартные игры в Украине могут ограничить: какие лимиты предлагают в Минцифры Минцифры предлагает ограничить украинцам расходы и время на азартные игры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство цифровой трансформации предлагает установить лимиты (ограничения) на расходы украинцев на азартные игры, а также на игровое время - как в игорных заведениях, так и в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

О каких изменениях для украинцев идет речь

В четверг, 23 октября, Министерство цифровой трансформации обнародовало проект приказа "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре" (в соответствии с Порядком проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики).

Украинцам объяснили, что проект приказа был разработан во исполнение пункта 9 части 1 статьи 7, абзаца 2 части 9 статьи 18 закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", с целью установления лимитов:

  • расходов игрока на азартную игру;
  • времени участия игрока в азартной игре.

Уточняется, что общественное обсуждение документа продолжается до 07 ноября 2025 года.

Присылать свои замечания и предложения к проекту приказа украинцев просят на электронную почту: gl@thedigital.gov.ua.

"Отчет о результатах общественного обсуждения будет размещен на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины", - уточнили в ведомстве.

Что именно может измениться для игроков

Согласно пояснительной записке, документ предлагает установить лимиты расходов человека на азартную игру и времени его участия в ней - в зависимости от вида азартной игры.

Так, в игорных заведениях казино и в залах игровых автоматов предусматриваются такие лимиты расходов игрока на азартную игру:

  • в течение суток - не более 20% среднемесячного дохода игрока, определенного им самостоятельно;
  • в течение недели - не более 30% среднемесячного дохода игрока;
  • в течение месяца - не более 50% среднемесячного дохода игрока.

В казино (в сети Интернет), в покер (в сети Интернет), в букмекерских пари и пари тотализатора:

  • в течение суток - не более 15% среднемесячного дохода;
  • в течение недели - не более 25% среднемесячного дохода;
  • в течение месяца - не более 40% среднемесячного дохода.

В разрезе установления лимитов времени участия граждан в азартных играх, предполагается, что в игорных заведениях казино и в залах игровых автоматов это будет не более:

  • в течение суток - 8 часов;
  • в течение недели - 24 часов;
  • в течение месяца - 36 часов.

Между тем в казино (в сети Интернет), в покер (в сети Интернет), в букмекерских парах и тотализаторах:

  • в течение суток - не более 6 часов;
  • в течение недели - не более 18 часов;
  • в течение месяца - не более 27 часов.

Кроме того, проектом приказа предлагается установить, что:

  • лимиты расходов игрока на азартную игру и времени его участия в ней устанавливаются игроком на сутки, неделю, месяц одновременно;
  • изменение установленных лимитов расходов игрока на азартную игру может быть осуществлено не чаще, чем один раз в месяц;
  • максимальное время непрерывного участия человека в азартной игре не может превышать 2 часа - с обязательным перерывом в игре продолжительностью не менее 15 минут;
  • отсчет времени участия игрока в азартной игре начинается с момента осуществления игроком ставки и рассчитывается с точностью до секунды.

Напомним, в 2020 году Украина легализовала игорный бизнес, открыв новый сектор экономики и обеспечив поступления в бюджет. С тех пор государство выдало более 7,2 тыс. лицензий (хотя больше половины впоследствии аннулировали).

В течение 2023-2024 годов на рынке оставались несколько десятков основных лицензированных операторов (как локальные бренды, так и международные компании).

При этом часть рынка и в дальнейшем оставалась в тени и избегала уплаты налогов.

В мае 2024 года Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор.

В начале 2025 года власти перезагрузили систему госрегулирования азартных игр.

В частности, из-за неэффективности и неспособности решить ключевые проблемы была ликвидирована КРАИЛ - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

В феврале формирование политики в этой сфере передали в Министерство цифровой трансформации.

В марте 2025 года в Украине было создано государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса - PlayCity ("ПлейСити").

Уже в июле в Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за нелегальную рекламу казино.

Между тем доля незаконных казино (которые работают без лицензий и не платят в бюджет ни налогов, ни других обязательных сборов) до сих пор увеличивается.

Читайте также, почему финансовый мониторинг игорного бизнеса в Украине остается иллюзией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Интернет Мінцифра Бизнес Казино Букмекер Игры
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию