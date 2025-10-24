Расходы и время на азартные игры в Украине могут ограничить: какие лимиты предлагают в Минцифры
Министерство цифровой трансформации предлагает установить лимиты (ограничения) на расходы украинцев на азартные игры, а также на игровое время - как в игорных заведениях, так и в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
О каких изменениях для украинцев идет речь
В четверг, 23 октября, Министерство цифровой трансформации обнародовало проект приказа "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре" (в соответствии с Порядком проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики).
Украинцам объяснили, что проект приказа был разработан во исполнение пункта 9 части 1 статьи 7, абзаца 2 части 9 статьи 18 закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", с целью установления лимитов:
- расходов игрока на азартную игру;
- времени участия игрока в азартной игре.
Уточняется, что общественное обсуждение документа продолжается до 07 ноября 2025 года.
Присылать свои замечания и предложения к проекту приказа украинцев просят на электронную почту: gl@thedigital.gov.ua.
"Отчет о результатах общественного обсуждения будет размещен на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины", - уточнили в ведомстве.
Что именно может измениться для игроков
Согласно пояснительной записке, документ предлагает установить лимиты расходов человека на азартную игру и времени его участия в ней - в зависимости от вида азартной игры.
Так, в игорных заведениях казино и в залах игровых автоматов предусматриваются такие лимиты расходов игрока на азартную игру:
- в течение суток - не более 20% среднемесячного дохода игрока, определенного им самостоятельно;
- в течение недели - не более 30% среднемесячного дохода игрока;
- в течение месяца - не более 50% среднемесячного дохода игрока.
В казино (в сети Интернет), в покер (в сети Интернет), в букмекерских пари и пари тотализатора:
- в течение суток - не более 15% среднемесячного дохода;
- в течение недели - не более 25% среднемесячного дохода;
- в течение месяца - не более 40% среднемесячного дохода.
В разрезе установления лимитов времени участия граждан в азартных играх, предполагается, что в игорных заведениях казино и в залах игровых автоматов это будет не более:
- в течение суток - 8 часов;
- в течение недели - 24 часов;
- в течение месяца - 36 часов.
Между тем в казино (в сети Интернет), в покер (в сети Интернет), в букмекерских парах и тотализаторах:
- в течение суток - не более 6 часов;
- в течение недели - не более 18 часов;
- в течение месяца - не более 27 часов.
Кроме того, проектом приказа предлагается установить, что:
- лимиты расходов игрока на азартную игру и времени его участия в ней устанавливаются игроком на сутки, неделю, месяц одновременно;
- изменение установленных лимитов расходов игрока на азартную игру может быть осуществлено не чаще, чем один раз в месяц;
- максимальное время непрерывного участия человека в азартной игре не может превышать 2 часа - с обязательным перерывом в игре продолжительностью не менее 15 минут;
- отсчет времени участия игрока в азартной игре начинается с момента осуществления игроком ставки и рассчитывается с точностью до секунды.
Напомним, в 2020 году Украина легализовала игорный бизнес, открыв новый сектор экономики и обеспечив поступления в бюджет. С тех пор государство выдало более 7,2 тыс. лицензий (хотя больше половины впоследствии аннулировали).
В течение 2023-2024 годов на рынке оставались несколько десятков основных лицензированных операторов (как локальные бренды, так и международные компании).
При этом часть рынка и в дальнейшем оставалась в тени и избегала уплаты налогов.
В мае 2024 года Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор.
В начале 2025 года власти перезагрузили систему госрегулирования азартных игр.
В частности, из-за неэффективности и неспособности решить ключевые проблемы была ликвидирована КРАИЛ - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
В феврале формирование политики в этой сфере передали в Министерство цифровой трансформации.
В марте 2025 года в Украине было создано государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса - PlayCity ("ПлейСити").
Уже в июле в Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за нелегальную рекламу казино.
Между тем доля незаконных казино (которые работают без лицензий и не платят в бюджет ни налогов, ни других обязательных сборов) до сих пор увеличивается.
Читайте также, почему финансовый мониторинг игорного бизнеса в Украине остается иллюзией.