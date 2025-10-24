Расходы и время на азартные игры в Украине могут ограничить: какие лимиты предлагают в Минцифры

Министерство цифровой трансформации предлагает установить лимиты (ограничения) на расходы украинцев на азартные игры, а также на игровое время - как в игорных заведениях, так и в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

О каких изменениях для украинцев идет речь

В четверг, 23 октября, Министерство цифровой трансформации обнародовало проект приказа "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре" (в соответствии с Порядком проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики).

Украинцам объяснили, что проект приказа был разработан во исполнение пункта 9 части 1 статьи 7, абзаца 2 части 9 статьи 18 закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", с целью установления лимитов:

расходов игрока на азартную игру;

времени участия игрока в азартной игре.

Уточняется, что общественное обсуждение документа продолжается до 07 ноября 2025 года.

Присылать свои замечания и предложения к проекту приказа украинцев просят на электронную почту: gl@thedigital.gov.ua.

"Отчет о результатах общественного обсуждения будет размещен на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины", - уточнили в ведомстве.

Что именно может измениться для игроков

Согласно пояснительной записке, документ предлагает установить лимиты расходов человека на азартную игру и времени его участия в ней - в зависимости от вида азартной игры.

Так, в игорных заведениях казино и в залах игровых автоматов предусматриваются такие лимиты расходов игрока на азартную игру:

в течение суток - не более 20% среднемесячного дохода игрока, определенного им самостоятельно;

в течение недели - не более 30% среднемесячного дохода игрока;

в течение месяца - не более 50% среднемесячного дохода игрока.

В казино (в сети Интернет), в покер (в сети Интернет), в букмекерских пари и пари тотализатора:

в течение суток - не более 15% среднемесячного дохода;

в течение недели - не более 25% среднемесячного дохода;

в течение месяца - не более 40% среднемесячного дохода.

В разрезе установления лимитов времени участия граждан в азартных играх, предполагается, что в игорных заведениях казино и в залах игровых автоматов это будет не более:

в течение суток - 8 часов;

в течение недели - 24 часов;

в течение месяца - 36 часов.

Между тем в казино (в сети Интернет), в покер (в сети Интернет), в букмекерских парах и тотализаторах:

в течение суток - не более 6 часов;

в течение недели - не более 18 часов;

в течение месяца - не более 27 часов.

Кроме того, проектом приказа предлагается установить, что: