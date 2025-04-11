Віткофф вже зустрівся з Дмитрієвим в РФ, на черзі Путін: Кремль розкрив деталі

Візит Віткоффа до Росії

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, дипломатичний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Росію. Західні ЗМІ писали, що однією з цілей поїздки була зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відомо про можливу зустріч Віткоффа з Путіним, та чому вона важлива для Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що минулого тижня Віткофф прийняв Дмитрієва у Вашингтоні. Там під час зустрічі вони зокрема продовжили переговори про припинення вогню в Україні.

В окремому матеріалі РБК-Україна детальніше писало про те, хто такий Кирило Дмитрієв та яка його роль у діалозі між РФ та США.

Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський нещодавно жорстко висловився стосовно російського посла з питань інвестицій Кирила Дмитрієва. Більше інформації в заяві президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.