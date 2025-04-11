Віткофф може зустрітися з Путіним сьогодні. Axios дізналося подробиці

Спецпосланець президента США Стів Віткофф перебуває в Росії. Він може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними джерела, знайомого з поїздкою і даними FlightRadar, дипломатичний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Росію і, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Путіним у п'ятницю.

Як пише видання, Трамп був розчарований тим, що переговори за останні тижні не досягли істотного прогресу, і в якийсь момент заявив, що його "розлютили " коментарі Путіна щодо України.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Axios, що якщо до кінця місяця перемир'я не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.

Переговори про припинення вогню в Україні

У той час як Україна погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню на 30 днів, а потім і на плани менш масштабного припинення вогню на морі, Росія висунула низку нових вимог, включно зі скасуванням деяких санкцій США.