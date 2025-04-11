Уиткофф уже встретился с Дмитриевым в РФ, на очереди Путин: Кремль раскрыл детали

По сообщениям российских государственных СМИ, российский посол по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с главным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Однако по данным издания, вопрос встречи Уиткоффа с Путиным на данный момент не решен.

Известно, что спикер Кремля заявил, что объявит о любой такой встрече, если в графике российского лидера появится время для нее.

Встреча Уиткоффа с Путиным

Около 15:20 Путин пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин все же встретится с Уиткоффом.

По его данным, российский диктатор планирует обсудить с посланником США варианты "урегулирования ситуации в Украине". Он отметил, что это хорошая возможность передать позицию России Трампу,

Более того, Песков отметил, что встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько будет нужно Путину. А также отметил, что не стоит ждать прорывов от этой встречи, ведь, как выразился спикер, это продолжение дипломатической работы РФ и США.