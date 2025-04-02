Переговірник Путіна. Хто такий Кирило Дмитрієв та яка його роль у діалозі зі США

Сьогодні в Білому домі може відбутися зустріч російського переговірника Кирила Дмитрієва та представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа. США навіть довелося тимчасово зняти санкції, щоб "людина Путіна" змогла прибути до Вашингтона.

РБК-Україна розповідає, хто такий Кирило Дмитрієв та яку роль відіграє в переговорах зі США.

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Як повідомляє CBS News, заради того, щоб Дмитрієв зміг відвідати США, з нього тимчасово зняли санкції. Це дозволило оформити необхідну візу для поїздки до Вашингтона.

До цього приїзд Дмитрієва анонсував телеканал CNN, а у Путіна без особливих подробиць підтвердили, що такий візит можливий. Зазначимо, до складу російської переговорної делегації його включили в лютому. Він узяв участь у першій зустрічі зі США в Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

Спецпредставник Путіна відповідає за інвестиційно-економічне співробітництво із зарубіжними країнами. Крім того, є генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ).

Ранні роки та освіта Дмитрієва

Кирило Дмитрієв народився 1975 року в Києві в родині вченого-біолога. Сам він розповідав, що на початку 1990-х, коли навчався в одній із київських фізико-математичних шкіл, у гості до Дмитрієвих за програмою "цивільна дипломатія" приїхала сім'я зі США. Від них він дізнався, що треба іноземному абітурієнту для навчання в США.

"У результаті два роки я навчався у Foothill College і потім отримав повну стипендію для оплати навчання в Стенфорді", - говорив він в одному з інтерв'ю.

У 1996 році Дмитрієв здобув ступінь бакалавра з економіки у Стенфордському університеті, а у 2000-му отримав магістерський ступінь MBA у бізнес-школі Гарвардського університету.

Кар'єра інвестбанкіра і зв'язки зі спецслужбами РФ

Після Стенфорда почав кар'єру в інвестбанку Goldman Sachs у Нью-Йорку. Пізніше був консультантом у консалтинговій компанії McKinsey and Company в Лос-Анджелесі, Празі та Москві.

У 2000 році повернувся в Москву. За даними The Insider, оформив автомобіль не на свій український паспорт, а на посвідчення російського офіцера. Судячи з буквеного і цифрового набору, схожі документи мали випускники Академії Служби зовнішньої розвідки РФ, Військово-повітряної інженерної академії імені Жуковського, а також кадрові офіцери ГРУ.

Тоді ж став заступником гендиректора і керуючим директором департаменту управлінського консультування російської IT-компанії ТОВ "Інформаційні бізнес системи" (IBS). У період з 2002 по 2007 роки працював у Delta Private Equity - підрозділі The U.S. Russia Investment Fund (TUSRIF), створеному урядом США для приватних вкладень у російську економіку.

З 2007 по 2011 рік керував фондом прямих інвестицій Icon Private Equity у Києві (капітал понад 1 млрд доларів). Його бенефіціаром був мільярдер Віктор Пінчук, колишній експрезидент України Леоніда Кучми. У 2009 році Дмитрієв заснував Фонд соціальних ініціатив, одним із напрямів якого було зміцнення зв'язків Росії та України. Першим проєктом став фестиваль "Єдиний світ творчості". У 2010 році увійшов до списку "молодих глобальних лідерів" Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зірковий час Дмитрієва: РФПІ, Путін і "місток" до Трампа

Зірковий час для Дмитрієва пов'язують з одруженням з Наталею Поповою - близькою подругою і бізнес-партнером молодшої дочки Путіна Катерини Тихонової. Вона була ведучою на кількох телеканалах, моделлю, але зараз входить разом із Тихоновою в керівництво низки компаній, а з 2019 року є омбудсменом із захисту прав високотехнологічних компаній.

Попова познайомила його з Тихоновою та її тодішнім чоловіком Кирилом Шамаловим, а ті, своєю чергою, - з керівником адміністрації російського президента Сергієм Івановим. Якраз у той час тодішній міністр економічного розвитку Ельвіра Набіулліна шукала людину на посаду голови фонду прямих інвестицій (РФПІ). Дмитрієв очолив його 2011 року, а Іванов став головою наглядової ради. Передбачається, що безпосереднім куратором Дмитрієва був ФСБ-шний генерал Андрій Чоботов.

Як пишуть російські ЗМІ, Дмитрієв любив "телефонну дипломатію" і влаштовував "шоу з дзвінками від високих осіб". Крім того, йому завжди було про що поговорити з Путіним особисто. По-перше, доповідав, як витрачає гроші з фонду. По-друге, до нього з проблемами йшли великий бізнес, банки та іноземні інвестори. Звільнення американського інвестора Майкла Калві вважається багато в чому його заслугою.

Ім'я Дмитрієва згадувалося у звіті спецпрокурора США, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року. Нібито він зустрічався зі спонсором Трампа і засновником приватної військової компанії Blackwater Еріком Прінсом, щоб встановити непублічний зв'язок між Білим домом і Кремлем. ЗМІ писали, що Дмитрієв понад три роки контактував із зятем Трампа Джаредом Кушнером і фінансистом Ріком Херсоном, з якими працював над планом зближення США і Росії.

Роль Дмитрієва в переговорах із командою Трампа

З поверненням Трампа на президентську посаду Дмитрієв знову відіграє важливу дипломатичну роль. Першим публічним кроком для нього став обмін 11 лютого колишнього американського дипломата і вчителя Марка Фогеля на росіянина Олександра Винника. Повідомлялося, що він безпосередньо брав участь у переговорах. Пізніше це підтвердив і спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф.

Потім Путін включив Дмитрієва до команди переговірників, яка обговорює з Вашингтоном можливість завершення війни проти України. Зокрема, він був у складі російської делегації в Саудівській Аравії на переговорах 18 лютого. Передбачається, що зараз саме на цій людині зав'язаний неофіційний канал зв'язку з командою Трампа.

Він зустрічався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, а також із Віткоффом, коли той відвідував Москву. Достеменно невідомо, яке послання Путіна через нього сьогодні передадуть Трампу. Раніше Дмитрієв казав, що Москва і Вашингтон можуть співпрацювати у сферах економіки, фінансів і космосу. Не виключено, що може обговорюватися повернення американських компаній у Росію, рідкоземельні ресурси, ціни на енергоносії, Арктика, обміни ув'язненими тощо.

У 2022 році після початку російського повномасштабного вторгнення Дмитрієв потрапив до санкційних списків США, Євросоюзу, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Заради сьогоднішньої зустрічі з Віткоффом американська сторона тимчасово зняла обмеження.

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters, Bloomberg, а також The Insider та інших російських ЗМІ.