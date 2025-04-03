Віткофф зустрівся у Вашингтоні з посланцем Путіна, - Reuters
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів зустріч у Вашингтоні із головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим, який відвідав американську столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Як розповіли західному інформагентству двоє американських чиновників, знайомих з цим питанням, уповноважений російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій зустрівся у Вашингтоні з офіційними особами США.
Така зустріч відбулась у середу на тлі зусиль президента Штатів Дональда Трампа з припинення російсько-української війни, та тиску на Москву та Київ.
Що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США, наразі не зрозуміло, зазначає Reuters.
Разом з тим західні ЗМІ звертають увагу, що візит посланця Путіна відбувся після того, як Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню між РФ та Україною. Зокрема, у неділю американський лідер заявив, що він "розлючений" на главу Кремля, та порушив питання про можливість накладення санкцій на тих, хто купує російську нафту.
Представник Трампа Віткофф, який очолював контакти адміністрації президента США з Кремлем, запросив Дмитрієва до Штатів минулого тижня, повідомили Reuters американські чиновники.
Варто також звернути увагу, що це став перший відомий візит до США високопоставленого чиновника РФ після широкомасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо також, що Дмитрієв раніше був включений до складу делегації РФ для переговорів з США в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року. Від американської сторони там були державний секретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Також раніше стало відомо, що Білий дім наказав Державному департаменту США видати Дмитрієву короткострокову ліцензію на поїздку в країну, що є необхідним кроком, оскільки щодо нього були запроваджені американські санкції. Так, обмежувальні заходи з боку США щодо Дмітрієва були призупинені.
Детальніше про те, хто такий Кирило Дмитрієв та яка його роль у діалозі зі США, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Раніше Дмитрієв розповідав, що дві країни нібито вже почали говорити про проекти в Росії, такі як спільна угода з рідкоземельних металів.
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