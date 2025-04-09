"Сєпар, який народився в Україні". Зеленський назвав мету поїздки Дмитрієва в США

Росія використовує голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва для просування своїх інтересів у США через його зв'язки з Близьким Сходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

За словами Зеленського, Дмитрієв займається пропозиціями від Росії до США, використовуючи свої зв'язки з Близьким Сходом.

Зеленський підкреслив, що ці зв'язки виникають завдяки інвестиціям країн Близького Сходу в Росію. Дмитрієв, як зазначив Зеленський, має також зв'язки з керівниками інших держав або наближеними до них особами.

"Ці країни можуть гарантувати, що з цією людиною можна мати справи", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що росіяни можуть запропонувати США порожні документи, щоб продемонструвати уявну готовність до співпраці, на відміну від нібито складності укладання договору з українцями.

Проте, на його думку, ці документи будуть порожніми, бо "енергетику росіяни не віддадуть".

Глава України зазначив, що кінцева мета Росії - розблокування економічних відносин та зняття санкцій з конкретних осіб.

Президент також звернув увагу на проблему заморожених активів. Він повідомив, що українська сторона попередила європейців про можливі дії Росії через Дмитрієва.

"Зняти заморозку активів вони не можуть", - зазначив Зеленський.

Однак він припустив, що можуть відбуватися маніпуляції з боргами через країни Близького Сходу.

"Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п'ять собі. Розумієте, так? І ось цей ланцюжок ми бачимо, пан, товариш, хто він там - сєпар, який в Україні народився, Дмитрієв, займається відповідними кроками", - підсумував Зеленський.