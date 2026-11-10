Литва розпочне жорсткі перевірки транзитного зерна з Росії та Білорусі, - Reuters

Литва вимагатиме, щоб зерно з Росії та Білорусі, яке перевозилося через Клайпедський порт, зберігалося до завершення аналізів, що підтверджують його походження. Нововведення може затримати експорт на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, у вересні країна вже розпочала перевірку партій зерна з Росії та Білорусі, заявивши, що підозрює, що частина його надходить із тимчасово окупованих територій України.

На цьому фоні вже з наступного тижня пшениця, ячмінь, насіння соняшнику та кукурудза, що вирушають на експорт через балтійський морський порт Клайпеда з Росії та Білорусі - не проходитимуть митний контроль до отримання результатів аналізів.

"Перевірки можуть зайняти два місяці і більше. Якщо заявлене походження виявиться хибним, вантаж доведеться повернути або знищити", - сказав представник Міністерства сільського господарства Литви.

Він пояснив, що оскільки у Литві немає лабораторії, де є можливість проводити необхідні аналізи, то їх проведення за кордоном займає час. Усі витрати, пов'язані із зберіганням, перевіркою, поверненням або знищенням зерна - візьмуть на себе експортери.

Reuters зазначило, що незважаючи на те, що санкції ЄС забороняють імпорт російського зерна, транзит через територію блоку, як і раніше, дозволено.

Москва у свою чергу не прокоментувала статусу зерна, яке було зібрано про окуповані території України.

Агентство підкреслило, що країни Балтії прагнуть зупинити транзит зерна з РФ та Білорусі через свої порти після того, як Москва частіше почала використовувати балтійські маршрути у зв'язку з атаками України на судна та інфраструктуру до чорноморських портів.

Менеджер з товарних ризиків компанії StoneX Метт Аммерманн зазначив, що експорт російської пшениці становить приблизно половину від звичайного обсягу, незважаючи на спроби знайти альтернативні експортні маршрути.