Уиткофф уже встретился с Дмитриевым в РФ, на очереди Путин: Кремль раскрыл детали
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время поездки в Россию встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. На очереди встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и российский ТАСС.
По сообщениям российских государственных СМИ, российский посол по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с главным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Однако по данным издания, вопрос встречи Уиткоффа с Путиным на данный момент не решен.
Известно, что спикер Кремля заявил, что объявит о любой такой встрече, если в графике российского лидера появится время для нее.
Встреча Уиткоффа с Путиным
Около 15:20 Путин пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин все же встретится с Уиткоффом.
По его данным, российский диктатор планирует обсудить с посланником США варианты "урегулирования ситуации в Украине". Он отметил, что это хорошая возможность передать позицию России Трампу,
Более того, Песков отметил, что встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько будет нужно Путину. А также отметил, что не стоит ждать прорывов от этой встречи, ведь, как выразился спикер, это продолжение дипломатической работы РФ и США.
Визит Уиткоффа в Россию
Напомним, что сегодня, 11 апреля, дипломатический представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Россию. Западные СМИ писали, что одной из целей поездки была встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.
Подробнее о том, что известно о возможной встрече Уиткоффа с Путиным, и почему она важна для Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Уиткофф принял Дмитриева в Вашингтоне. Там во время встречи они в частности продолжили переговоры о прекращении огня в Украине.
В отдельном материале РБК-Украина подробнее писало о том, кто такой Кирилл Дмитриев и какова его роль в диалоге между РФ и США.
Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский недавно жестко высказался в отношении российского посла по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева. Больше информации в заявлении президента.
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