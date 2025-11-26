Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні, - WSJ

Видання зазначає, що з витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, спецпосланник президента США зробив буквально все можливе, щоб Україні не дали крилаті ракети. Зокрема Віткофф порадив росіянину зробити так, щоб Путін привітав Трампа із досягненням мирної угоди в Секторі Гази.

Також саме Віткофф був автором ідеї влаштувати телефонну розмову між Трампом та Путіним перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Вже відомо, до чого призвели дії Віткоффа.

"Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова", - зазначає газета.

Саме після дзвінка Путіна Трамп відмовився постачати Україні Tomahawk, відмовляючись "скороченням запасів" американських ракет. Реальною причиною такої зміни позиції були саме дії Віткоффа.