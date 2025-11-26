Издание отмечает, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, спецпосланник президента США сделал буквально все возможное, чтобы Украине не дали крылатые ракеты. В частности Уиткофф посоветовал россиянину сделать так, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения в Секторе Газа.

Также именно Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Уже известно, к чему привели действия Уиткоффа.

"Зеленский поехал в Вашингтон, надеясь, что Трамп санкционирует передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оружия, которое поставит много российских целей под прицел Киева. Но во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и повредит отношениям между США и Россией, по словам Ушакова", - отмечает газета.

Именно после звонка Путина Трамп отказался поставлять Украине Tomahawk, отказываясь "сокращением запасов" американских ракет. Реальной причиной такого изменения позиции были именно действия Уиткоффа.