Під ударом Бурштин, Рівне і не тільки: РФ масовано обстріляла захід України ракетами

Субота 07 лютого 2026 07:20
UA EN RU
Під ударом Бурштин, Рівне і не тільки: РФ масовано обстріляла захід України ракетами Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 7 лютого та зранку цього ж дня здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. В основному під ударом опинилися західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Вночі у моніторингових каналах була інформація, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Ближче до ранку ворог здійснив пуски крилатих ракет, а вже після шостої ранку вони залетіли у повітряний просторів України, що було підтверджено вже офіційно.

За даними військових, ракети залітали через Херсонську область, а потім рухалися у напрямку західних областей. Причому моніторингові канали писали, що вони летіли тією самою траєкторією, як і "Калібри" вночі.

Судячи з дописів Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Окрім того, паралельно ворог досі атакує міста ударними дронами. Відомо, що лише менш ніж останню годину вибухи було чути у Бурштині та Рівному. Причому у Рівному близько 7:15 пролунала повторна серія вибухів.

Детальне про те, де і коли фіксувалися ракети під час ранкової атаки РФ, можна подивитися на фото нижче.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Нагадаємо, що 7 лютого росіяни вже не вперше атакують захід України. Вночі ворог також запустив у той бік дрони та крилаті ракети "Калібр". На тлі атаки вибухи було чутно щонайменше в Бурштині та Вінниці.

Детальніше ознайомитися з тим, що відомо про нічний і ранковий обстріл України, можна в матеріалі РБК-Україна.

