Віткофф та Кушнер зустрілися із Зеленським після переговорів у Росії

У четвер ввечері, 12 листопада, спецпредставники Трампа прибули до Ірландії та зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбуваються після візиту американців до Москви та розмови із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зауважимо, що сьогодні було анонсовано, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів у Москві відправляться до Ірландії, оскільки в Дубліні була запланована їхня зустріч із Володимиром Зеленський.

Наразі вони вже прибули на місце подій та проводять переговори з президентом України. Зустріч відбувається на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі.

Низка ЗМІ пишуть, що будівлю де відбувається зустріч посилено охороняють, а на місці працюють близько двох десятків представників українських та іноземних медіа. Після завершення переговорів очікуються можливі заяви для преси.