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Віткофф зібрався переконувати Зеленського щодо миру після зустрічі з Путіним

16:24 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Віткофф зібрався переконувати Зеленського щодо миру після зустрічі з Путіним Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
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Спецпредставник США Стів Віткофф планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським підсумки переговорів із Кремлем та переконати обрати шлях завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".

Віткофф зазначив, що разом із Джаредом Кушнером вирушить до Ірландії, де у них запланована зустріч із українським президентом.

"Як я вже сказав, після цієї зустрічі ми зустрічаємося з президентом Зеленським, ми його проінформуємо про те, які результати вдалося нам досягти в рамках цієї зустрічі, і спробуємо також переконати його в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту", - сказав спецпредставник США.

Він також висловив сподівання, що після сьогоднішнього візиту до Москви з'явиться можливість офіційно оголосити про планування наступної зустрічі в рамках тристоронніх переговорів.

Нагадаємо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Під час переговорів обговорювали результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої врегулюванню війни в Україні.

За інформацією джерел РБК-Україна, на другий день переговорів в Абу-Дабі російська делегація відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Натомість основну увагу учасники перемовин зосередили на формуванні майбутньої архітектури безпеки Європи, тоді як питання війни проти України відійшло на другий план.

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