Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским после переговоров в России

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В четверг вечером, 12 ноября, спецпредставители Трампа прибыли в Ирландию и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры проходят после визита американцев в Москву и беседы с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Заметим, что сегодня было анонсировано, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве отправятся в Ирландию, поскольку в Дублине была запланирована их встреча с Владимиром Зеленским. Они уже прибыли на место событий и проводят переговоры с президентом Украины. Встреча проходит на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле. Ряд СМИ пишут, что здание, где проходит встреча, усиленно охраняют, а на месте работают около двух десятков представителей украинских и иностранных медиа. После завершения переговоров ожидаются возможные заявления для прессы. https://t.me/RBC_ua_news/211861