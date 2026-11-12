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Віткофф після зустрічі з Путіним анонсував новий раунд тристоронніх переговорів

18:25 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Віткофф після зустрічі з Путіним анонсував новий раунд тристоронніх переговорів Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
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Спецпредставник США Стів Віткофф після зустрічі із російським диктатором у четвер, 12 листопада, заявив про домовленість щодо нового раунду тристоронніх переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я думаю, прогресу досягнуто. Я думаю, його було досягнуто сьогодні вранці. Люди не думали, що ми відновимо тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч", - заявив він.

Крім того, спецпредставник США повідомив, що до наступних переговорів щодо війни в Україні приєднаються представники європейських країн.

"Вони наші партнери, і для них важливо брати участь", - заявив він.

На зустрічі з диктатором Віткофф висловив бажання, щоб представники країн ЄС приєдналися до наступного раунду переговорів.

"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і щоб після неї настав тривалий мир", - підкреслив зять американського лідера Джаред Кушнер.

У відповідь Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не заперечувала проти ведення діалогу" з Європою.

"Ви хочете, щоб цей мир був міцним і довготривалим, і я підтверджую, що поділяю це бажання, і сказав би навіть більше. Я хочу, щоб цей мир був вічним, назавжди", - заявив російський диктатор.

Нагадаємо, Віткофф заявив, що планує обговорити з президентом Володимиром Зеленським підсумки переговорів з російським диктатором та переконати обрати шлях завершення війни.

Зазначимо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Володимиром Путіним у Москві. Під час переговорів обговорювали результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої врегулюванню війни в Україні.

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