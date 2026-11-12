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Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным: все, что известно о переговорах

14:08 12.11.2026 Чт
5 мин
aimg Мария Кучерявец
Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным: все, что известно о переговорах Фото: российский диктатор Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
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Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в четверг, 12 ноября. Тема их переговоров - результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию войны в Украине.

Все, что известно о ходе переговоров - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно на этот момент:

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в 14:07 по Киеву, хотя американские посланники находятся в Кремле еще с 12:00.

"Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины", - передает российский "Интерфакс".

Российский диктатор выразил "особую благодарность" первой леди США Мелании Трамп "за решение гуманитарного вопроса вокруг Олешек - населенного пункта, оказавшегося в блокаде в результате российской агрессии.

Также известно, что глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, а также представители Путина Дмитриев и Ушаков принимают участие во встрече с Уиткоффом и Кушнером.

Что обсудят в Москве

Уиткофф и Кушнер прибыли в московский аэропорт "Внуково" ранним утром 12 ноября. Там их встретил представитель Путина, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Прибыв в Москву, Уиткофф выразил надежду, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби "мир стал ближе".

В 12:02 российские СМИ сообщили, что кортеж американцев в сопровождении Дмитриева прибыл в Кремль.

Перед встречей с российским диктатором американцы провели отдельную беседу с Дмитриевым. Также в гостиницу Four Seasons, куда прибыли Уиткофф и Кушнер, приезжал и помощник Путина Юрий Ушаков, который провел с посланниками Трампа "предварительные консультации".

По его словам, Путин будет обсуждать с посланниками "все вопросы", связанные с достижением мирного урегулирования в Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Путин доведет до американских переговорщиков позицию России.

Впрочем, на фоне того, что Кремль негативно высказывается об участии Европы за переговорным столом, у Путина неожиданно поддержали участие НАТО. Рябков сказал, что присутствие верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича в Абу-Даби "добавило профессионализма обсуждению вопросов безопасности в Европе".

Как ранее анонсировал Кушнер, американская сторона хочет обсудить то, о чем говорилось в Абу-Даби, и "попробовать достичь большего прогресса по некоторым из обсужденных вопросов". По его словам, посланники видят некоторые перспективы и возможности.

По данным Axios, США попросили Россию подать новые предложения по возможному соглашению о безопасности в Европе, которое включало бы шаги со стороны Москвы, направленные на снижение напряженности на континенте. Именно эту просьбу Уиткофф и Кушнер якобы озвучат Путину.

После переговоров с Путиным посланники Трампа планируют отправиться в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский глава государства отметил, что ожидает получить уже вечером, 12 ноября, от Уиткоффа и Кушнера реакцию российской стороны на вопросы, поднятые во время заседания в Абу-Даби.

Чем завершились переговоры в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России. Это были первые переговоры такого формата с февраля этого года.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, входящий в состав украинской делегации, назвал переговоры "жесткими", объясняя это тем, что россияне привезли очень строгие директивы, из-за чего смягчить дискуссию было сложно.

Впрочем, по результатам переговоров сторонам удалось договориться о масштабном обмене военнопленными. Зеленский говорит, что речь может идти о формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

По данным источников РБК-Украина, российская делегация отказалась обсуждать с украинской стороной прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море. До предметного рассмотрения территориальных вопросов стороны не дошли.

Россияне настаивали на возвращении к своим предложениям относительно так называемых гарантий безопасности от декабря 2021 года. Тогда Москва потребовала, в частности, прекратить расширение НАТО и ограничить военное сотрудничество Североатлантического союза с Украиной.

По оценке собеседников издания, переговоры прошли сложно, хотя определенное движение в процессе есть. В то же время говорить о прорывах для Украины пока не приходится.

Участие Европы

Параллельно трехсторонним встречам прошли отдельные переговоры Украины, США и европейских партнеров. В них приняли участие представители НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Российская делегация к этой встрече не приобщалась.

В совместном заявлении участники подчеркнули, что будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, ее право самостоятельно принимать решения и предусматривать надежные гарантии безопасности.

По информации источников РБК-Украина, формат следующих встреч может измениться: европейские представители могут быть привлечены к совместным переговорам с Россией. Это связано с обсуждением будущей архитектуры безопасности Европы.

Посланник президента США Кушнер заявил, что Европа должна выбрать единственного представителя для участия в переговорах по завершению войны России против Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб, рассматриваемый как один из возможных представителей Европы на переговорах, анонсировал проведение технической встречи Украины, США, России и Европы уже в течение ближайших одной-двух недель.

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