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Мирні переговори щодо України вийдуть на новий рівень, - Стубб

10:41 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Мирні переговори щодо України вийдуть на новий рівень, - Стубб Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)
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Уже незабаром до мирних переговорів України, США та Росії щодо завершення війни приєднається і Європа.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він наголосив, що найближчими тижнями відбудеться технічна зустріч у розширеному форматі за участю України, США, Росії та Європи.

Як пояснив Стубб, це стане наступним етапом переговорного процесу щодо припинення війни та передбачатиме безпосередню участь європейських представників.

Що важливо розуміти, досі переговори щодо врегулювання війни не проводилися за участю всіх чотирьох сторін одночасно.

Стубб також позитивно оцінив останні дипломатичні контакти. Зокрема, він вважає, що тристоронні переговори в Абу-Дабі за участю української, американської та російської делегацій стали важливим кроком для відновлення діалогу між сторонами, який раніше опинився під загрозою зриву.

Серед можливих практичних результатів переговорів фінський президент назвав масштабний обмін військовополоненими.

Водночас Стубб наголосив на необхідності залучення Європи до подальшого мирного процесу.

За його словами, тепер європейські країни прагнуть долучитися до переговорного процесу безпосередньо, адже його результати матимуть значний вплив на безпеку всього континенту.

До речі, 12 листопада спецпредставник президента США Стів Віткофф зробив заяву про наближення миру після переговорів в Абу-Дабі.

А глава МЗС РФ Сергій Лавров пояснив, хто може вплинути на російського диктатора Володимира Путіна після останніх мирних переговорів.

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